Marc Anthony vende su casa de soltero a un jugador de la NBA

El cantante Marc Anthony ha decidido deshacerse de cualquier recuerdo de su anterior vida como soltero tras casarse el pasado mes de noviembre con su tercera mujer, Shannon de Lima, vendiéndole su mansión de Los Ángeles al jugador de la NBA JaVale McGee por algo más de dos millones de dólares, según informa el portal TMZ.

La propiedad cuenta con seis habitaciones y nueve cuartos de baño, además de con unos techos elevados que sin duda facilitarán mucho la vida a su nuevo dueño, que 2.13 metros. La parte exterior de la mansión está equipada con una barra de bar, una piscina enorme, una cabaña para invitados y una estructura para hacer fogatas.

Publicidad

Marc -que el pasado mes de febrero compró una casa en el Valle de San Fernando para vivir allí junto a Shannon- se mudó a su ya antigua mansión de soltero tras poner punto final a su matrimonio con su segunda mujer, Jennifer Lopez, madre de sus gemelos Max y Emme (7).

Desde entonces, ambos han conseguido mantener una buena amistad, aunque el cantante siempre se ha mostrado más reservado que Jennifer -que relató el doloroso proceso de su separación en su libro 'True Love'- a la hora de hablar de su actual relación.

"No hablo mucho de nuestra separación en general. Me parece que es algo privado, de verdad. Nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. No creo que sea algo para consumo público", revelaba Marc en el programa 'The Meredith Vieira Show'.