Marc Anthony fue el primero en leer la autobiografía de Jennifer Lopez

Por extraño que pueda resultar, Jennifer Lopez quiso que su exmarido Marc Anthony fuera una de las primeras personas en leer el borrador de su autobiografía 'True Love', en la que habla entre otras muchas cosas de su dolorosa separación y posterior divorcio y del efecto que todo ello tuvo en sus gemelos Max y Emme (7).

"He leído muchos borradores del libro a lo largo del proceso, estamos muy unidos en ese sentido y confiamos el uno en el otro. Estaba orgulloso de ella, sé lo que le costó porque la conozco muy bien. Simplemente hice todo lo posible para apoyarla", reveló Marc en el programa 'Meredith Vieira Show'.

Publicidad

A pesar de que nunca puso trabas a los planes de Jennifer de airear algunos detalles desconocidos de su vida en común en su libro, Marc sigue sin ser partidario de hablar sobre su fallido matrimonio en público al considerarlo un asunto "privado".

"No hablo mucho de nuestra separación en general. Me parece que es algo privado, de verdad. Nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. No creo que sea algo para consumo público", reveló el cantante, evitando en todo momento condenar a su exmujer por haberlo hecho: "No es mi libro, por eso yo no escribí uno".

Desde que decidieran seguir caminos separados en 2011, tanto Jennifer como el intérprete han rehecho su vida sentimental, él casándose con la modelo venezolana Shannon de Lima y ella junto al coreógrafo Casper Smart, con quien se le ha vuelto a relacionar en las últimas semanas tras romper su noviazgo de dos años el pasado verano.

Lejos de preocuparse porque sus hijos se sientan confundidos al ver a sus padres con otras parejas, Marc está convencido de que para Max y Emme resulta muy natural.

Publicidad

"Esta ha sido su realidad, es muy normal o natural que Jennifer venga a casa con Casper y que les vean juntos. O que Shannon y yo vayamos a su casa", concluyó.