Marc Anthony espera ansioso la autobiografía de Jennifer Lopez

"Nunca he hablado sobre mi vida privada, pero si Jennifer ha decidido escribir un libro sobre su vida, espero estar en él. Habrá que ver lo que pone . ¡Estoy deseando leerlo!", confesó el cantante en tono jocoso durante una rueda de prensa concedida en México para presentar su nuevo disco '3.0'.

Aunque el artista está ansioso por saber qué dirá la diva del Bronx sobre él, asegura que lejos de incomodarle salir en varios pasajes del libro está feliz por poder apoyar en este reto a la madre de sus hijos Max y Emme, con quien mantiene una gran amistad.

"Le deseo lo mejor. No tengo nada personal contra ella. Es una mujer y una madre increíble y, además, es mi amiga. Seguimos manteniendo una buena relación de amistad por lo que si ella piensa que es importante escribir este libro, la apoyaré como amigo y como padre de nuestros hijos", reveló el intérprete.

Consciente de que en las páginas de la obra saldrán a la luz temas pertenecientes a su vida más íntima con la estrella del pop, Marc Anthony no muestra ninguna preocupación porque el público pueda conocer las dificultades de su matrimonio -tras siete años casados-, y no duda en pedirle públicamente a su exmujer que le envíe un ejemplar dedicado.

"Que me mande una copia firmada", bromeó el artista.

Las curvas de Jennifer Lopez casi arruinan su carrera

Las llamativas curvas de Jennifer Lopez le supusieron un auténtico problema en sus inicios en la televisión norteamericana durante la época de los 90, ya que incluso su representante le aconsejó cambiar su silueta si quería triunfar en el mundo de la interpretación.

"La primera vez que trabajé en televisión, muchas personas, incluyendo mi mánager, me dijeron que tendría que cambiar mi cuerpo. Pero en esos casos, una tiene que ponerse firme y decir: 'No hay ningún problema con mi figura o con cómo soy. ¡El problema eres tú!'. Y cuando tú misma te crees tus palabras, los demás también lo hacen", confesó a la revista Cosmopolitan for Latinas.

La fuerte personalidad que mostró Jennifer en un momento profesional tan importante se debió en gran parte a la educación que recibió desde pequeña en el conflictivo barrio del Bronx (Nueva York), donde sus padres le enseñaron a valorarse y a tener confianza en sí misma.

"Gracias a mi familia siempre me he querido por cómo soy. Mi cuerpo no era nada fuera de lo común en mi barrio . Quiero a mi familia y al entorno en el que me crié, me inculcaron los valores de la fuerza, la pasión y el poner corazón a las cosas", comentó.

Por: Bang Showbiz