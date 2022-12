Marc Anthony cambia reto del cubo de agua por el desafío de las flexiones

Puede que el reto de tirarse un cubo de agua por encima para concienciar al público sobre la esclerosis lateral amiotrófica se haya convertido en la última moda entre los famosos, pero Marc Anthony no parece dispuesto a convertirse en una más de las muchas celebridades que se han empapado por una buena causa, prefiriendo apuntarse a un desafío que le permita presumir de su impresionante forma física.

Así que el portorriqueño no ha tardado en responder a la propuesta de su amigo Enrique Santos, después de que el locutor le retara a realizar flexiones para recaudar fondos para la fundación benéfica Teletón, una propuesta que Marc no ha dudado en llevar un paso más allá.

"Bueno hermano, he escuchado que me retaste a hacer treinta push-up para donar veinte dólares por cada una. Pues esto es lo que voy a hacer, te voy a dar cincuenta flexiones a cincuenta dólares cada una. ¡Prepárate!", declaró Marc en un vídeo que ha compartido a través de la redes sociales, donde ha aprovechado para nominar al cantante Romeo Santos para que iguale su hazaña.

"Romeo Santos, ahora es tu turno. A ver si puedes hacer cincuenta".

Como era de esperar, la exhibición del poderío físico del artista ha desatado la pasión entre sus admiradoras, demostrando una vez más que su particular atractivo nunca ha sido un impedimento para cultivar su intensa química con el sexo opuesto. De hecho, Marc no dudaba en presumir recientemente de su capacidad para rodearse siempre de féminas hermosas, como sus exmujeres Jennifer Lopez y Dayanara Torres, pese a considerarse un hombre verdaderamente "feo".

"Creo que el verdadero magnetismo de un hombre se encuentra en su personalidad y en cada uno de los detalles de su comportamiento, no tanto en aspectos superficiales como la belleza física o lo escultural de su cuerpo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia, ya que nunca he tenido problemas para relacionarme con las mujeres que me han llamado la atención o que directamente me han robado el corazón", explicaba durante una entrevista a la emisora estadounidense Mix 98.