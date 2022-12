Marc Anthony ayuda a Jennifer Lopez a sobrellevar la soltería

Poco antes de que Jennifer Lopez y su ya expareja, el coreógrafo Casper Smart, decidieran definitivamente poner fin a un romance que se extendía ya a los tres años y medio de duración, la popular cantante se puso en contacto telefónico con una de las personas a quien sigue confiando cualquier asunto relacionado con su corazón, su exmarido Marc Anthony, ya que además de mantener intacta su estrecha amistad tras su divorcio en 2011, la intérprete estaba convencida de que el portorriqueño era la persona más adecuada para guiarla en su nueva etapa como mujer soltera.

"Jennifer no lo dudó un segundo y llamó a Marc para decirle que estaba preparada para dejar a Casper y para pedirle consejo sobre cómo manejar el asunto. No resulta extraño que Jennifer confiara primero en Marc para revelar tan importante noticia, ya que siempre ha estado a su lado y le ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida, estuvieran casados o no. No deja de ser el padre de sus hijos y uno de los mejores amigos que tiene hoy en día", reveló una fuente al portal de noticias E! News.

Uno de los temas más importantes de la conversación telefónica que habrían tenido los dos artistas consistiría en determinar el nuevo papel que tendrá Casper en la peculiar familia que lidera la diva del Bronx, sobre todo porque los hijos de Jennifer y Marc, los mellizos Max y Emme, quieren y respetan tanto al joven bailarín, que no están dispuestos a decirle adiós y a eliminarle directamente de su vida como parece haber hecho su famosa madre.

"Jennifer y Casper llevan más de dos meses en los que casi no existe interacción entre ellos, pero eso no significa que ella pueda echarle de su vida así sin más. Casper no deja de ser un miembro de la familia al que sus hijos adoran, les destrozaría el corazón tenerse que despedir de él para siempre. Teniendo en cuenta que Marc tampoco está presente en la vida cotidiana de sus pequeños tanto como le gustaría, Jennifer está tratando de que Casper cumpla ahora con un papel similar al de su exmarido, aunque con claras diferencias, y el mejor consejero para ello es el propio Marc", apuntó el mismo informante.