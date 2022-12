Marc Anthony asesora a Pitbull

El talento y la experiencia acumulada en más de dos décadas de carrera no solo ayudó a Marc Anthony a triunfar en las dos categorías latinas de los pasados Premios Billboard -mejor canción y mejor álbum-, sino que también le ha servido para allanar el camino de las jóvenes estrellas que acuden a él para resolver sus dudas sobre el complejo negocio musical. Este es el caso del estelar rapero Pitbull y del vocalista estadounidense Bruno Mars, cuyos triunfos son parcialmente atribuibles a la "visión" artística del ídolo latino.

"Bruno me pidió que le diera algunos consejos para su actuación en la Super Bowl [febrero de 2014], y con Pitbull he compartido algún que otro secreto sobre la mejor forma de compaginar música y negocios. No puedo evitar estar siempre disponible cuando los amigos me necesitan, ya que todos hemos pasado por momentos duros y atravesado etapas en las que necesitamos que nos echen una mano. Compartir mi visión de la música y de la industria discográfica no me cuesta nada", reveló el portorriqueño a la revista Men's Fitness Magazine.

Aprovechando el momento de sinceridad, el exmarido de Jennifer Lopez también se anima a compartir públicamente algunos de los elementos más importantes que forman parte de su filosofía profesional, entre los que destaca mantener siempre una actitud "responsable" a pesar de que no resulte rentable económicamente.

"Creo que la clave está en ser responsable y profesional. Si te has comprometido a hacer algo, es tu deber cumplirlo y afrontarlo siempre con una actitud positiva. Aunque salgas perdiendo y creas que en el fondo no te convendría haber aceptado un determinado acuerdo, debes salir al escenario y sacar lo mejor de ti. Así es como te conviertes en un ejemplo", señaló al mismo medio, antes de dejar entrever que otro de los factores que explica su éxito no reside precisamente en su físico.

"Mi padre me decía al comienzo de mi carrera que no podía depender demasiado de mi físico para triunfar, ya que tanto él como yo éramos demasiado 'feos'. Me animó a que trabajara en mi personalidad y que ganara seguridad en mí mismo. Creo que fue un gran consejo, porque la confianza es esencial para hacerte un hueco en este mundo", concluyó.