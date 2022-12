Marc Anthony adora al novio de Jennifer Lopez

El cantante portorriqueño mantiene una relación tan estrecha con su exmujer, la estrella del pop Jennifer Lopez, que nunca ha tenido inconveniente en conocer de manera más profunda a su actual pareja, el bailarín Casper Smart, e incluso a forjar con él una gran amistad que se cultiva con frecuencia a través del teléfono.

"A mí también me gustan jóvenes [en referencia a sus parejas]. No soy nadie para juzgar la edad de los novios de los demás. No, ya en serio, me llevo muy bien con él [Casper Smart] y con el tiempo nos hemos convertido en muy buenos amigos. De hecho, hace solo dos días intercambiamos algunos mensajes de texto y nos estuvimos poniendo al día", reveló Marc Anthony en el programa de la televisión estadounidense 'The Wendy Williams Show'.

Como bien explica el famoso intérprete, una de las aficiones que tiene en común con la diva del Bronx es su gusto por explorar las posibilidades de un romance con una persona mucho más joven que él, ya que desde abril del año pasado, Marc Anthony (45 años) mantiene un estable romance con la joven diseñadora Chloe Green (23), hija del acaudalado empresario británico Philip Green.

No obstante, tanto Chloe como Casper son conscientes de que entre el antiguo matrimonio todavía existe una intensa química difícil de atenuar, una relación basada en el profundo respeto y consideración que Jennifer y Marc sienten el uno por el otro a pesar del fracaso de su proyecto de vida en común.

"Por supuesto que todavía quiero a Jennifer. La quiero mucho y me preocupo por ella porque es la madre de mis hijos [los mellizos Max y Emme] y porque somos muy buenos amigos. Esto que digo no es una forma de hablar, nuestra amistad es sólida como una roca porque siempre hemos tenido una gran relación; incluso antes de casarnos", aseguró el astro de la música antes de explicar cómo el amor que siente por su exmujer se traslada ahora a la persona que ocupa actualmente su corazón.

"Si alguien se preocupa por una persona y la quiere de la misma forma en que yo lo hago, eso significa que esa nueva persona será también muy importante para mí. Casper es un gran chico, se porta fenomenal con mis hijos y ya le considero parte de mi propia familia", aseveró.

Bang Showbiz