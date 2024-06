Manelyk habla sin tapujos del embarazo que decidió interrumpir y sus cirugías estéticas

Manelyk se sincera ante las cámaras de La Red y menciona que cuando tenía 16 años optó por interrumpir un embarazo, dado que no solo era muy joven para esta gran responsabilidad, sino que además esto se dio porque no tenía información sobre la sexualidad y no medía las consecuencias de sus actos.

Fue por ello que su hermana, en medio de este hecho, la apoyó con respecto a su elección, la cual, según la creadora de contenido, tomó desde el instante en el que se enteró de lo que estaba pasando, ya que siempre ha tenido claro que no es su anhelo convertirse en madre.

Uno de los hechos más impactantes, de acuerdo a lo dicho por Menelyk, es que cuando llevó esto a cabo no era legal, por lo cual había bastantes riesgos, sumado a que fue a un centro clandestino en Ciudad de México, donde le detuvieron la gestación. Es por esta razón que es proaborto y considera clave que las mujeres sean quienes decidan sobre su salud reproductiva.

Por otra parte, la mexicana relata una mala experiencia que tuvo luego de realizarse un procedimiento estético, ya que corrió bastante peligro, y menciona algunas de las cirugías que se ha hecho, como los senos, el abdomen, la bichectomía, entre otras.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.