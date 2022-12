Maluma y Belinda, unidos por un tuit

Fotos: Belinda se robó el corazón de Maluma y su equipo en 'La Voz Kids'

El cantante colombiano Maluma no se ha pronunciado aún sobre los rumores que le vinculan sentimentalmente con la artista, o al menos de manera clara, porque a veces un gesto dice más que mil palabras... y publicando ahora un tuit idéntico a uno que subió la cantante a su perfil de la red social hace unas semanas, Maluma ha hecho saltar las alarmas sobre la relación real de la pareja.

"Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. Proverbio africano", dice la frase que a ambos ha seducido.

Está claro que conexión entre ambos hay. Al menos a los dos les gustan las mismas frases inspiradoras. ¿Habrá querido decir algo Maluma con el tuit?

Mientras el colombiano habla más claro nosotros divagamos y Belinda desmiente.

"Es un compañero de trabajo muy talentoso, nos llevamos muy bien y únicamente nos hemos visto para cuestiones de trabajo. No es cierto, no tengo novio y Maluma no es mi novio. Es sólo mi amigo y nada más", aseguraba la artista a Quien.com.

Por: BangShowbiz