Maluma explica el significado de sus tatuajes uno por uno

La pasión de Maluma por los tatuajes le llevó a hacerse el primero de ellos siendo aún un adolescente en la pierna izquierda para reflejar los dos aspectos más importantes de su vida, su familia y su pasión por la música.

"Soy muy fanático de los tatuajes desde muy niño. Comencé haciéndome el primero que tengo en la pierna izquierda. Dice Maluma, que es mi nombre artístico y también representa mi familia: mi mamá se llaman Marlli, mi papá se llama Luis y mi hermana Manuela. El segundo tatuaje dice magia y está en el brazo izquierdo. Después empecé a leer sobre el budismo, el cual me ha traído muchas respuestas a mi vida y por eso decidí tatuarme un buda. También tengo una flor de loto, que es la única flor que crece en el pantano", explica el intérprete en un vídeo para el portal de la revista Fucsia.

En su amplia colección de tatuajes también ha incluido a otras dos personas muy importantes en su vida, sus primos pequeños Apolo y Romeo.

"Tengo la fecha de nacimiento de mi primo Apolo [en la clavícula], que es como mi hermanito. Y Romeo en la espalda, que también es un primo mío al que considero un hermano menor", añade.

La estrella de la música también ha incluido otros guiños a sus cualidades preferidas, el liderazgo, la sabiduría y la fidelidad, en la tinta que adorna su cuerpo.

"El búho es un animal muy detallista, muy noble y sabio. Quise tatuármelo [en el hombro] para nunca perder la sabiduría y es uno de mis favoritos. El último tatuaje que me he hecho para una nueva etapa de mi vida fue un león en el pecho, que significa liderazgo y fuerza. La golondrina representa la fidelidad, porque siempre vuelve a su nido y para mí es que siempre tengo que estar con mi familia, mi hogar y mi corazón".

Los tatuajes de Maluma también son un recordatorio del largo camino que ha recorrido hasta alcanzar la fama y de lo mucho que le debe a sus fans.

"Me di cuenta que había algo muy especial, y era que no podía perder mi norte, por eso me hice una brújula [en el bíceps]. Esto del brazo es un templo, que lo quiero tomar como si fuera mi cuerpo. Para mí, mi cuerpo es un templo y un refugio. Y la corona [detrás de la oreja] es porque me di cuenta de que los reyes reciben la corona siempre y es como una muestra de cariño a mis fans".