Querida Maggie Gyllenhaal, a los Globos de Oro hay que ir con las mejores galas posibles, y no con un vestido de raso de Miu Miu que ni siquiera te has molestado en planchar. Y el hecho de que tengas el pelo corto no es excusa para que no intentaras peinártelo un poquito, que también nos hemos dado cuenta.