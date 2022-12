Madonna tendrá su propia línea de cosméticos

La cantante Madonna habría decidido dejar temporalmente en un segundo plano su trabajo en la industria musical para embarcarse en una aventura en el mundo de los cosméticos, donde tendría planeado estrenarse con la creación de una línea de cuidados para la piel que llevaría el nombre de MDNA Skin.

"Ya ha acabado su día. ¿Ahora qué toca, baño o ducha? #MDNASKIN", escribió la veterana artista en su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía en la que aparece con una sugerente pose en el suelo de un aseo.

Aunque la mayoría de sus seguidores creyeron que se trataba de una pregunta sin ningún tipo de mensaje oculto, todo apunta a que la estrella del pop hizo una clara referencia a la firma que -según varios medios de comunicación- verá la luz el próximo 12 de febrero de la mano de una compañía japonesa.

Esta no es la primera vez que Madonna emprende una aventura ajena a su vida en los escenarios, ya que en 2010 sacó al mercado su línea de ropa 'Material Girl' y, más recientemente, su ya famosa fragancia 'Truth or Dare'.

"He estado trabajando con varias fragancias durante los últimos años y llegué a hablar con muchas compañías, pero todos eran proyectos inviables. Sin embargo, finalmente he conseguido dar con la esencia que más me representa y el resultado ha sido muy satisfactorio ", indicaba a Women's Wear Daily.

Por: Bang Showbiz