Madonna renunció a su vida social por su carrera musical

La cantante Madonna lleva un estilo de vida muy disciplinado para mantenerse en la mejor forma posible de cara a sus giras de conciertos, por eso nunca le queda demasiado tiempo para socializar.

"Tengo una vida muy disciplinada. No socializo demasiado. Todo gira en torno a mis conciertos y a mis cuatro hijos, intento llevar un estilo de vida muy, muy saludable. Lo único que me falta ahora son horas para dormir", confesó la intérprete a la revista HELLO!

La reina del pop -que es madre de Lourdes (19), Rocco (15), Mercy (9) y David (10)- se encuentra inmersa actualmente en su décima gira mundial, y ella misma reconoce que cada vez le resulta más difícil ofrecer a sus fans actuaciones innovadoras.

"Es difícil elegir. A veces tengo que renunciar a cosas que me encantan porque no suenan bien o no pegan con el tema. O pienso: 'Ya he hecho esto mismo en los tres últimos shows. Aunque me encanta esta canción, voy a hacer algo nuevo'", añadió.

Además, a la hora de preparar sus actuaciones en directo Madonna también tiene que renunciar a cantar algunos de sus temas preferidos para interpretar en su lugar los más populares entres sus seguidores.

"Me suelen gustar más mis canciones más abstractas y menos comerciales, pero también soy consciente de cuáles son los temas con los que la gente está familiarizada y quiere cantar. Así que tengo que equilibrar ambas cosas y ofrecer un espectáculo creativo que no me guste solo a mí. A veces tengo que ser muy estricta, es como editar una película: hay escenas que te encantan, pero no forman parte de la historia y tienes que renunciar a ellas".

Por: Bang Showbiz