Madonna pasará la Navidad con Sean Penn

Aunque a principios de semana se descubrió que la reina del pop y su jovencísimo novio, el bailarín Brahim Zaibat, habían puesto fin a su relación sentimental tras tres años juntos, eso no significa que Madonna vaya a disfrutar del período festivo con la única compañía de sus cuatro hijos, ya que su exmarido Sean Penn le habría invitado con entusiasmo a disfrutar del día de Navidad en su casa de Haití.



“Madonna está cansada de salir con niños que no le aportan nada y que no le presentan un desafío. El caso de Sean es totalmente diferente, ya que sigue siendo el mismo hombre magnético e inteligente del que siempre se ha sentido atraída y con el que puede competir. Ahora que vuelve a ser libre, Madonna quiere ver a Sean en Navidad y este le ha aconsejado que vuelva a Haití para disfrutar de un poco más de privacidad”, reveló una fuente al diario The Sun.



Tras protagonizar un turbulento matrimonio de tres años en la década de los 80, la ambición rubia y el actor de Hollywood han ido regenerando progresivamente su amistad y, en la actualidad, vuelven a disfrutar de una “complicidad similar” a la de hace 30 años. En principio, su vínculo no ha traspasado la delgada línea entre la amistad y el romance, a pesar de que en su círculo cercano ya se bromea con la posibilidad de que la expareja vuelva a “pasar por el altar”.



“Cuando Madonna estuvo en Haití de visita, no se separó de Sean en ningún momento y mantuvo largas y profundas conversaciones con él. Se nota que la conexión emocional entre ellos sigue siendo tan fuerte como el primer día, ya que exhibían una complicidad similar a la de sus primeros años de matrimonio. Sus amigos comunes no han dejado de preguntarse desde entonces qué va a pasar en el futuro, y algunos dicen que volverán a pasar por el altar”, reveló el mismo informante.



