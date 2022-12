Madonna nunca denunció su violación; dice que le parecía 'humillante'

La cantante Madonna ha reconocido que no acudió a la policía después de ser violada en Nueva York al inicio de su carrera porque sentía que solo haría más humillante aún la traumática experiencia que acababa de vivir.

"Ya te han violado, simplemente no merece la pena. Era demasiado humillante", reconoció la intérprete en el programa de radio 'Howard Stern Show' de la emisora Sirius XM.

A pesar de lo horrible de lo sucedido, Madonna nunca se planteó la posibilidad de volver a su pueblo natal de Míchigan para recuperarse rodeada de los suyos.

"¿Alguna vez has estado en Rochester, en Míchigan? La verdad es que no quería regresar, no soporto estar rodeada de gente con una mentalidad tan simple", aclaró.

La reina del pop habló por primera vez de la violación que había sufrido en 1995, aunque no fue hasta 2013 cuando decidió dar más detalles de lo ocurrido.

"Nueva York no era exactamente como yo creía que sería. No me recibió exactamente con los brazos abiertos. El primer año, me apuntaron con una pistola. Me violaron en el tejado de un edificio donde me habían llevado a la fuerza sujetando un cuchillo contra mi espalda. Entraron a robar en mi apartamento en tres ocasiones. No sé por qué: no tenía nada de valor después de que me robaran la radio la primera vez", explicaba Madonna en un artículo escrito para la revista Harper's Bazaar.

Sin embargo, la estrella de la música está convencida de que todas esas experiencias solo consiguieron hacerle más fuerte.

"Era una rebelde, estaba decidida a sobrevivir, a conseguirlo. Pero fue muy duro y me sentí muy sola, y cada día suponía todo un desafío seguir adelante", aseguraba en el mismo texto.

