Lupita Nyong'o reniega de la alfombra roja

Además de entrar este año por la puerta grande de Hollywood al hacerse con el Óscar a la mejor actriz de reparto, la actriz keniata Lupita Nyong'o se destacó en la pasada temporada de premios por ser una de las mujeres más hermosas y elegantes de la alfombra roja, un título del que en estos momentos no parece sentirse muy orgullosa teniendo en cuenta que compara esos minutos previos a la ceremonia con una "zona de guerra".

"La verdad es que no hay nada que puedas hacer a la hora de prepararte para una alfombra roja, ya que es una experiencia muy intensa que debes tratar de vivir con la mayor naturalidad posible. Pero lo cierto es que a veces parece una zona de guerra: todo el mundo te mira fijamente para ver si estás perfecta o para analizar cada uno de tus fallos. Las chicas estamos sometidas a una gran presión de la que no podemos escapar, nos vemos obligadas a aguantar el tipo y a sonreír todo el rato", se sinceró la estrella en conversación con la revista Vogue.

Publicidad

Una vez asimilados los extraordinarios meses que vivió tras el estreno de '12 años de esclavitud', la angelical artista todavía se pregunta cómo ha sido capaz de alcanzar la fama de forma tan repentina y, además, con solo una película destacable en su breve currículum profesional. Sin embargo, al mismo tiempo Lupita prefiere no darle demasiadas vueltas al asunto para no desconcentrarse en su tarea de seguir triunfando.

"A veces prefiero no pensar demasiado en ello, porque empiezo a hacerme un montón de preguntas de las que no tengo respuesta. Tengo la impresión de que fue ayer cuando empecé a hacer mis pinitos en la industria del cine y, de repente, todo estalló delante de mí para ofrecerme oportunidades que jamás habría imaginado. Todavía me sorprendo cuando la gente me reconoce por la calle", aseveró la joven intérprete, quien recientemente confirmaba su fichaje para la nueva entrega de 'La guerra de las galaxias'.