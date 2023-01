Lupita Nyong'o desconocía que estaba haciendo una audición para Star Wars

Cuando la actriz Lupita Nyong'o hizo la audición para 'Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza', estaba tan ocupada que no sabía de qué papel o película se trataba, solo que J.J. Abrams estaba en ella.

"Fue una locura. Acepté la audición... y ni siquiera sabía para qué la estaba haciendo. Sabía que fui por J.J. [Abrams, el director], pero estaba muy ocupada. Estaba tan ocupada que derrochaba adrenalina, así que fue visto y no visto. Ni me acordaba de esa audición cuando dos meses después me llamaron. Solo me dijeron que él estaba trabajando en una película importante. Recuerdo que me puse de cuclillas e hice como si mis manos fueran una pistola, me acuerdo de eso", contó Lupita en el programa The Ellen DeGeneres Show.

La oscarizada actriz de 32 años también reveló que estaba disfrutando de unas vacaciones en Marruecos cuando le dieron la noticia.

"Estaba en Marruecos de vacaciones y recuerdo que me llamó al hotel y me dijo: 'Tengo un papel de captura de movimiento para el que te estoy considerando'".

En la película Lupita interpreta a la pirata espacial Maz Kanata, a la que daba vida a través de puntos de captura de movimiento que cubrían su cara y que recogían sus expresiones, aunque tenían que reponerlos tras cada comida.

"Tenía puntos en los labios y en mis dientes así que a la hora de la comida me los acababa tragando y me los tenían que volver a poner", añadió.