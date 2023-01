Luis Fonsi y Miguel Bosé 'resuelven el mundo' en un camerino en Cartagena de Indias

Aunque en los últimos meses Luis Fonsi ha coincidido en varias ocasiones con su buen amigo David Bisbal, al que siempre se refiere como su "hermano" en sus intervenciones públicas, ahora el portorriqueño ha querido poner de manifiesto que la relación que mantiene con otro reputado artista español, nada menos que el icónico Miguel Bosé, no tiene nada que envidiar a la que mantiene con el almeriense gracias a las breves pero profundas conversaciones en las que se enfrascan cada vez que se encuentran.

"Resolviendo el mundo en un camerino con el gran Miguel Bosé", escribió Luis Fonsi en su perfil de Instagram junto a una imagen que les retrata a ambos charlando animadamente entre bambalinas, poco antes de que salieran por separado al escenario para amenizar la ceremonia de coronación de la nueva Señorita Colombia en la ciudad portuaria de Cartagena de Indias.

Pese a que Fonsi ha preferido no desvelar más detalles sobre la trascendental charla compartida con su ídolo, no debería resultar sorprendente si el intercambio de impresiones acabó versando sobre asuntos de política internacional, teniendo en cuenta que Bosé se ha venido presentando en sus recientes conciertos mexicanos como un "hombre de paz" que no duda en criticar abiertamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de separar a los dos países vecinos con un polémico muro.

"Soy un hombre de paz y trabajo todos los días por y para la paz. Tijuana, paz sin fronteras", reza una de las últimas publicaciones del madrileño en Instagram, acompañada de un vídeo en el que Bosé saca a relucir su lado más mesiánico mientras sobrevuela en avión la delgada línea que marca la frontera entre la mencionada ciudad y el estado de California.

Por: Bang Showbiz