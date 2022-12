Luis Fonsi considera 'un milagro' el embarazo de su exmujer

El desagradable cruce de acusaciones y reproches que Luis Fonsi y Adamari López intercambiaron tras su divorcio en 2009 parece ser ya cosa del pasado, y el cantante no podría estar más "feliz" de que su exmujer vaya a convertirse en madre por primera vez junto a su prometido Tony Costa, una noticia que considera todo un "milagro".

"Estoy feliz, se lo comenté. Es un milagro, es un regalo de Dios. De verdad que estoy sinceramente feliz por ella", declaró el artista en el programa mexicano 'No lo cuentes' de Cadena Tres.

Publicidad

La actriz hizo público su embarazo hace apenas unos días después de lograr mantenerlo en secreto durante los primeros cuatro meses, durante los que se ha sentido "en plena forma" pese a sufrir una leve anemia.

"He tenido la suerte de tener un muy buen embarazo. Afortunadamente he tenido muy buenos primeros meses, solo he padecido un poco de anemia, pero es normal. Estoy súper bien, trabajando, contenta y feliz", aseguraba Adamari en el programa de radio 'Reporte Última Palabra'.