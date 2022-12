Luego de su cambio de sexo, Camila Cabello, es orgullo para comunidad transexual

Si hay algo de lo que se siente orgullosa la joven cantante de Fifth Harmony Camila Cabello es de haberse convertido con apenas 18 años en toda una fuente de inspiración para miles de jóvenes transexuales alrededor del mundo por su seguridad en sí misma y por el apoyo que ha ofrecido a una de sus fans después de que decidiera iniciar su cambio de sexo adoptando el nombre de Camila.

"Últimamente hemos recibido una gran respuesta por parte de la comunidad transexual, mensajes que nos dicen que también les inspiramos y les ayudamos. Creo que es importante que difundamos el mensaje de lo mucho que apoyamos a esa comunidad y de que estamos aquí para todos ellos", aseguró la joven intérprete en conversación con la cadena MTV, durante la que explicó las razones que le han llevado a convertirse en abanderada de los derechos de dicha comunidad: "El hecho de que hablemos abiertamente de ello va a conseguir que alguien que se sienta inseguro o que tenga miedo de iniciar su transición, diga: 'Hay gente ahí fuera que me apoya y que me acepta'. Es un mensaje muy importante a compartir porque desgraciadamente hay gente que no cuenta con ese tipo de apoyo en casa o en la gente que le rodea".

Para Camila, encontrarse cara a cara hace unas semanas con la joven que adoptó su nombre tras iniciar su transición fue uno de los momentos más "maravillosos" de su vida, especialmente porque había tenido la oportunidad de conocerla antes de que tomara su valiente decisión.

"Reconozco que estoy muy emocionada con el tema porque, literalmente, me ha alegrado la vida. Una de nuestras fans, su nombre es ahora Camila Joe -antes era Joey- me dijo que yo le había inspirado para encontrar el coraje necesario para iniciar su transición. Me explicó que estaba cambiando, que estaba tomando hormonas y todo eso. Y cuando la vi y vi que ahora es Camila Joe... Estaba muy guapa y segura de sí misma. Fue maravilloso", relató.

Por: BangShowbiz