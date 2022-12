Lucy Liu presenta a su primer hijo, nacido de un vientre de alquiler

La actriz de 'Los ángeles de Charlie' Lucy Liu compartió una foto en Instagram en la que aparece posando con su primer hijo, un bebé de nombre Rockwell Lloyd Liu nacido de una gestación subrogada. El representante de la actriz fue el encargado de oficializar la llegada del niño:

"Puedo confirmar que Lucy Liu es la orgullosa madre de Rockwell Lloyd Liu, llegado a este mundo a través de un vientre de alquiler. La mamá y el bebé están saludables y felices".

Por su parte, la artista de 46 años hizo también su propia presentación poniendo un pie de foto a la imagen colgada en la red social: "Os presento al nuevo pequeño hombre de mi vida, mi hijo Rockwell Lloyd Liu. ¡Enamorada!".

Pese a que ha usado las redes sociales para anunciar la buena nueva, Lucy -quien actualmente aparece junto a Jonny Lee Miller en la serie de televisión 'Elementary'- ya había contado anteriormente que no es una persona especialmente dada a usar este tipo de comunicación.

"Soy un desastre. Soy una persona muy visual por lo que me siento mucho más cómoda enviando fotos. Es muy difícil estar al día con los correos electrónicos, los guiones y unas 14 o 16 horas de trabajo al día. No soy una persona que use Instagram a diario, ni Twitter ni Facebook. Envío cosas cuando me apetece. No sé cómo la gente encuentra tiempo para hacerlo", señalaba Lucy al periódico Metro.

Por: Bang Showbiz