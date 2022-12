Louis Tomlinson de One Direction podría anunciar su boda en noviembre

El cantante de One Direction está tan enamorado de su novia Eleanor Calder que está barajando seriamente la posibilidad de proponerle matrimonio el próximo 17 de noviembre, fecha en la que cumplirán dos años de relación.

"Louis y Eleanor están prácticamente comprometidos. Siempre se han mostrado muy abiertos a hablar sobre el matrimonio e incluso se imaginan qué tipo de boda tendrán. Además, ahora que Zayn [Malik] y Perrie [Edwards] han anunciado su compromiso se sienten todavía más motivados para dar este paso. En noviembre se cumplen dos años de su noviazgo y Louis les ha contado a sus amigos que es el momento perfecto para proponerle matrimonio a Eleanor", desveló una fuente al diario Daily Star.

A pesar de que Louis está más que acostumbrado a ser el foco de atención de la prensa, su novia todavía no se ha acostumbrado a ver limitada su privacidad por la popularidad del cantante de One Direction.

"A veces no es fácil y [Eleanor] se siente intimidada. ¿Quién no lo estaría? No puede ni siquiera tener Twitter. Al principio yo le decía: 'Relájate, no es para tanto'. Pero ahora me he dado cuenta de lo difícil que es y no pretendo que lo lleve tan bien. No podría estar más contento con ella", explicó el cantante el pasado mes de agosto a la revista Fabulous.

Por: Bang Showbiz