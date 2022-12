Louis Tomlinson arremete contra Naughty Boy por publicar una demo de Zayn Malik

La salida de Zayn Malik de One Direction sigue siendo un tema muy sensible para el resto de los componentes de la banda. De hecho, uno de sus cuatro cantantes, Louis Tomlinson, ha arremetido contra el productor Naughty Boy llamándole "desconsiderado" después de que este compartiera con sus seguidores de Twitter una demo del tema en el que trabaja junto a Zayn, quien abandonó el grupo la semana pasada argumentando que quería ser "un chico normal de 22 años".

Publicidad

Naughty Boy acompañó el enlace del tema con el texto: "Dejemos que la música hable por sí sola chicos. Ya nos lo agradeceréis luego".

Esta publicación enfureció de inmediato a Louis, que vio en ella una provocación hacia los fans de su formación.

"Guau Naughty Boy, eres muy desconsiderado amigo, en serio, ¿cuántos p*tos años tienes? ¡Crece! Maestro sabelotodo", escribió el cantante antes de añadir: "Me refería al vídeo que has tuiteado. Claramente intentando provocar a los fans [de One Direction]. Bueno, has tenido éxito de todos modos".

El productor tampoco tardó en responder de manera indirecta al tuit del artista, compartiendo una frase en la que se podía leer: "Respétate a ti mismo lo suficiente como para alejarte de todo aquello que ya no te sirve, ni te hace crecer, ni ser feliz", algo que también enfureció a los numerosos seguidores de Louis.

Publicidad

"Pero Naughty Boy, si tú no te has alejado... Has filtrado su canción para "conseguir" meterte en una discusión, ¿eres tonto?", escribió sickniaz.

"[Naughty Boy] ¿No te das cuenta de que esto es por lo que Louis está enfadado? ¡Nos sigues buscando! ¡Para ya!", tuiteó cuddlesftniall.

Publicidad

"[Naughty Boy] Ya tienes a Zayn, enhorabuena, ahora aléjate de los chicos, que ellos están haciendo un gran trabajo para nosotros y tú eres muy molesto", señaló irwinstation.

Sin embargo, Louis volvió a recurrir a Twitter para cambiar de tema y agradecer a sus más de 19 millones de fans su apoyo incondicional.

Publicidad

"Siempre me ha costado morderme la lengua. De todas formas. ¡Todo mi amor a todos nuestros fans! En serio, gracias chicos, vosotros habéis sido increíbles. Estoy deseando actuar en Cape Town. ¡¡Va a ser un concierto grande!!, tuiteó.

La polémica demo tampoco ha sorprendido tanto, pues el pasado fin de semana, Zayn y Naughty Boy fueron vistos en un estudio de grabación de Londres. No obstante, muchos seguidores de la banda británica se han quedado sorprendidos con la rapidez con la que Zayn ha comenzado a grabar en solitario, ya que el miércoles pasado fue el día en el que anunció su retirada de One Direction, argumentando que quería tener "una vida normal lejos del foco mediático".

"Me marcho porque quiero ser un chico normal de 22 años capaz de relajarse y tener privacidad alejado del foco mediático. Sé que tengo cuatro amigos para toda la vida, Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que ellos seguirán siendo el mejor grupo del mundo", aseguraba en un comunicado.

Por: Bang Showbiz