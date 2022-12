Los vecinos de Los Hamptons no quieren tener cerca a las Kardashian

Las famosas hermanas Khloé y Kourtney Kardashian están ultimando los preparativos para grabar su nuevo programa de telerrealidad, 'Kourtney & Khloe Take The Hamptons', para el canal E!, un proyecto que los vecinos de Los Hamptons no han recibido con mucho entusiasmo.

"Han estado mirando una propiedad en Little Plains Road (Southampton) y los vecinos ya se han puesto en pie de guerra. No quieren tener a su alrededor las cámaras, paparazzi y toda la parafernalia que acompaña siempre a esta familia que solo busca llamar la atención", señaló una fuente al periódico New York Post.

Durante la grabación, las estrellas de la telerrealidad abrirán una nueva tienda Dash y trabajarán en la reubicación de su local del SoHo neoyorquino, según informa el canal.

Pero las dos hermanas no estarán solas, ya que la pareja de Kourtney, Scott Disick, y sus hijos Mason (4 años) y Penelope (19 meses) les acompañarán.

El alcalde de Southampton Village, Mark Epley, ya conoce los planes de la visita de Khloé y Kourtney, y se muestra preocupado por lo que el resto de residentes pensarán sobre la grabación del programa.

"Es un pueblo muy tranquilo y creo que hay un poco de preocupación", apuntó.

Sin embargo, Epley asegura que aunque por el momento no ha recibido ninguna petición de permiso para grabar, la familia deberá seguir una serie de directrices para hacerlo.

Según la página web de Southampton Village, no está permitido grabar en ninguna playa desde el Día de los Caídos [que rinde homenaje a los fallecidos en la I Guerra Mundial] -celebrado a finales de mayo-, hasta el 30 de septiembre.