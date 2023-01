¿Los trinos de Tuti Vargas afectaron a Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?

Recordemos que Tuti y Sebastián se casaron en 2015 y sus dificultados matrimoniales iniciaron a finales del año pasado. A principios de este año, Tuti confirmó su separación. Los trinos no se saben a quién iban dirigidos, pero todo indica que son para la nueva pareja del cantante.

Todo esto coincide con la presentación oficial, en redes, de la nueva pareja de Sebastián, que es la presentadora Alejandra Tamayo, quien compartió una fotografía junto al cantante. Lo que se intuye por el mensaje es que, al parecer, en el lugar donde se tomó esa foto, Tuti había estado cuando era esposa del cantante.

Publicidad

Sebastián habló de estos trinos, pero aseguró que él siempre ha sido un caballero y no le interesa hablar nada sobre esto, ni sobre su actual pareja. También habló Alejandra y afirmó lo mismo, que no quería referirse al tema. Durante toda la semana La Red trató de comunicarse con Tuti, pero no fue posible.

.