Los perros de Johnny Depp podrían ser sacrificados por las autoridades australianas

El ministro australiano de agricultura, Barnaby Joyce, ha advertido al actor Johnny Depp de que tiene solo 50 horas para sacar a sus dos yorkshire terrier del país si no quiere que sean "destruidos".

"Es hora de que Pistol y Boo vuelvan a Estados Unidos. Tiene unas 50 horas para trasladar a los animales. Puede meterlos en el mismo jet privado en el que llegó aquí para que abandonen nuestra nación. Nos enteramos de que los había metido de contrabando en el país porque le vimos llevándolos a una peluquería canina. Ahora el señor Depp tiene que hacer que sus perros regresen a California o tendremos que sacrificarlos", aseguró el primer ministro a la emisora 612 ABC Brisbane.

Aunque el político australiano admite que la medida puede parecer extrema, insiste en que es necesario dar ejemplo con el caso de Johnny -que actualmente se encuentra grabando 'Piratas del Caribe 5: Dead Men Tell No Tales' en la ciudad de Brisbane- para que el resto de estrellas de cine no sigan su ejemplo, saltándose las estrictas medidas de cuarentena que establece el país antes de introducir animales desde el extranjero.

"Solo porque es Johnny Depp no está al margen de las leyes australianas. Existe un proceso que seguir si quieres traer animales, necesitas conseguir los permisos, ponerlos en cuarentena y después ya los recuperas. Si empezamos a dejar que algunas estrellas, incluso las que han sido nombradas el Hombre Más Sexy del Mundo en dos ocasiones, rompan la ley cuando vienen a nuestro país, ¿por qué no permitírselo entonces a todo el mundo? Si uno de los perros tiene la rabia, toda la vida en Brisbane cambiaría. Entonces ya no serían tan simpáticos con Johnny", añadió.