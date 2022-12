Los padres de Miranda Kerr ya conocen a su novio

La modelo australiana -madre de Flynn (4) junto a su exmarido Orlando Bloom- ha dejado encantados a sus padres Therese y John tras presentarles a su nuevo novio, el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, en un viaje por Grecia el pasado julio.

"Ella piensa que él es muy dulce. La relación se ha vuelto seria muy rápido", aseguró una fuente cercana a la maniquí en la revista Us Weekly.

Pero el millonario de 25 años no solo ha conseguido meterse en el bolsillo a los padres de la maniquí, sino que también ha estrechado lazos con el pequeño Flynn.

La pareja, que empezó su relación en junio, fue vista embarcando en el aeropuerto de Los Ángeles a principios de semana y planean disfrutar de sus primeras vacaciones juntos en París.

Pero a pesar de los constantes viajes que Miranda está obligada a hacer por su trabajo, la modelo admitió recientemente que prefiere pasar tiempo en casa junto a su hijo.

"Me encantó vivir en Nueva York. Estuve allí diez años, pero Los Ángeles se ajusta mejor al estilo de vida de una familia. Es mejor para mi hijo tener un jardín. Ahora tengo una casa, lo que es muy agradable, y tengo altavoces al lado de la piscina. Me encanta nadar con Flynn con la música sonando. A Flynn y a mí nos encanta recoger verduras del jardín juntos. Bueno, me ayudan algo con la jardinería porque no siempre estoy ahí. Para mí, solo estar en casa es el mayor de los lujos", admitió la maniquí a You Magazine.