Los padres de la actriz Dakota Fanning se anunciaron su intención de divorciarse

El matrimonio de Steven y Heather Fanning, los padres de las jóvenes actrices Dakota y Elle Fanning, habría llegado a su fin tras 27 años de convivencia, según se desprende de la demanda de divorcio que habría presentado el primero, a la que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, y en la que se citan "diferencias irreconciliables" como principal motivo para disolver la unión.

En los mismos documentos legales se pone de manifiesto que Steven no tiene intención de pedir ninguna clase de manutención para sus hijas procedente de su todavía esposa, entre otras razones porque tanto Dakota como Elle, de 22 y 18 años, respectivamente, disfrutan de sendas carreras en la industria cinematográfica que les han convertido en dos jóvenes económicamente independientes.

Publicidad

Hace solo unos días, la propia Dakota aprovechaba una de sus últimas intervenciones públicas para elogiar a sus padres y atribuirles el mérito de haber conseguido que sobrellevara con madurez y responsabilidad su incipiente popularidad en el mundo del celuloide, a diferencia de otras estrellas emergentes que acaban sucumbiendo a las consecuencias más negativas de la fama y la popularidad.

"Mucho antes de que empezáramos a hacer esto [cine], mis padres se habían esforzado mucho por lograr que sus hijas fueran personas íntegras y ambiciosas, que tuvieran claros los objetivos que querían alcanzar en la vida. Nosotras siempre nos tomamos muy en serio la necesidad de ser educadas, de tener buenas maneras y de respetar a los adultos. Creo que eso explica en buena parte por qué nos tomamos las cosas con tanta seriedad cuando estamos en el set. Entendemos que debes ser siempre profesional cuando estás trabajando y ser humilde y agradecido con aquellos que te ayudan a sobrellevar la tarea", explicaba a la revista Town & Country Magazine.

La mayor de las dos hermanas Fanning también reveló hasta qué punto su madre Heather le ayudó a aceptarse tal y como es tras haber sido rechazada en sus primeros años de carrera al no cumplir con los cánones de belleza que se esperaban de las audiciones a las que se presentaba.

"Me acuerdo de que en ocasiones me sentía marginada al no conseguir ninguno de los papeles que me interesaban, y trataba de explicarme a mí misma en que podría residir el problema. A mi madre siempre le decía que probablemente buscaban a una chica con el pelo moreno y algo más largo, ya que yo lo llevaba corto y eso me hacía diferente. Mi madre siempre me respaldaba, me decía: 'Hija, seguro que tienes razón'", afirmaba en la misma entrevista.