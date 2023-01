Los padres de George Clooney adoran al 'perro discapacitado' que les regaló el actor

El actor George Clooney acertó de lleno con el regalo que les hizo a sus padres, Nick y Nina, por Navidad: un "perro discapacitado" llamado Nate que rescató del refugio de animales LuvFurMutts de Ohio para que se convirtiera en su nuevo compañero canino después del fallecimiento del querido terrier de la familia a los 10 años.

"Yo le decía a mi padre todo el tiempo: 'Vas a adoptar otro perro', porque siempre se los encuentra vagando por la calle. Y me dijo: 'No, no, nunca más. He terminado con esto'. Así que yo sabía que necesitaban un perro pero también que él no iba a adoptar ninguno. Así que encontré este perro discapacitado. Nació con una pata mala y es un desastre. Llamé a la señorita [del refugio] y le dije: 'En Nochebuena, ¿podríais llevar este perro a casa de mis padres? Porque, ¿qué iban a hacer, echar a un perro discapacitado de su casa? Le aceptaron y ahora es el amor de sus vidas. Le adoran", contó el intérprete a 'Entertainment Tonight'.

Según Clooney -que tiene tres perros rescatados de refugios con su mujer Amal-, Nate y él tienen muchas cosas en común, comenzando por su inesperado salto a la fama.

"Él es muy famoso en la ciudad de mis padres, en Augusta, Kentucky. Ha pasado de estar en un refugio en Cincinnati a ser famoso, igual que yo en realidad", bromeó.