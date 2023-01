Los padres de Briana Jungwirth prohibieron a Louis Tomlinson entrar en la sala de partos

El cantante de One Direction Louis Tomlinson (24) estuvo a punto de perderse el nacimiento de su hijo, Sydney Rain -que llegó al mundo el pasado viernes-, por culpa de los padres de la madre del pequeño, Briana Jungwirth (23), quienes le habrían impedido en un principio entrar a la sala de partos.

"La madre de Briana, Tammi, se puso como loca con él en el hospital. Louis se pasó la mayor parte del parto sentado en su coche porque Tammi no le dejaba acercarse a Brianna. Louis ha cuidado de ella muy bien, pero Tammi considera que no ha hecho suficiente. Ahora están intentando llegar a un acuerdo sobre la custodia", explicó una fuente al periódico The Sun.

Finalmente, Louis -que únicamente mantuvo un breve romance con Briana y ahora ha comenzado una relación con la actriz Danielle Campbell (20)- pudo presenciar la llegada al mundo de su bebé, de la cual informó a todos sus seguidores a través de las redes sociales.

"Me alegra mucho poder anunciar que mi hijo nació ayer. Está sano y es maravilloso. ¡Estoy muy feliz!", escribió Louis en su cuenta de Twitter.

Por el momento se desconoce si el pequeño Sydney Rain llevará el apellido de su padre o de su madre.

Uno de los motivos de tensión entre Louis y la familia de Brianna sería la pensión de manutención.

"Ya hay muchos comentarios sobre quién va a encargarse de pagar cada cosa. La familia [de Brianna] tiene unas expectativas bastante exageradas sobre lo que Louis debería aportar cada mes", añadió el mismo informante.