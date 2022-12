Los One Direction ya tienen permiso para emprender carreras individuales

El productor musical Simon Cowell no tiene ningún inconveniente en que los componentes de One Direction -Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne- trabajen en sus respectivas carreras individuales siempre y cuando no decidan disolver la formación.

"No paro de escuchar que Harry va a irse del grupo. Mi consejo es que deberían continuar juntos. Pueden seguir haciendo otras cosas siempre que quieran, pero deberían seguir juntos", aseguró Simon -creador del quinteto británico tras descubrirlos, por separado, en el programa 'Factor X'- al periódico The Sun.

Las especulaciones en torno a un abandono de la banda por parte de Harry Styles han ido cobrando fuerza en los últimos meses, apuntando a que el joven sería demasiado ambicioso como para permanecer mucho más tiempo en One Direction, por lo que estaría esperando el momento adecuado para lanzar su carrera en solitario.

"Harry es un chico muy sensato. Sabe que tiene el tiempo de su parte y no quiere precipitar nada. Ahora mismo le encanta que su vida como parte de One Direction le permita conocer a un montón de gente interesante que podría ayudarle en el futuro. Se siente muy agradecido por todo lo que le ha dado el grupo, lo aprecia cada día. Pero obviamente también piensa en su futuro y lo que le gustaría lograr. Es algo inevitable, es muy ambicioso respecto a su futuro", aseguraba anteriormente una fuente al mismo medio.

Tanto Harry como su compañero Zayn Malik han estado trabajando con otros artistas recientemente para crear nueva música, en el caso del primero junto a Naughty Boy y en el caso del segundo junto a la cantante Meghan Trainor, famosa por su tema 'All About That Bass'.