Los Monty Python recuerdan la gran humildad de Robin Williams

Pese a que la meca del cine al completo llora estos días la muerte del actor Robin Williams, el gremio de los humoristas es sin duda uno de los que con más tristeza ha recibido la noticia del fallecimiento de uno de sus mayores representantes. De hecho, el cómico Terry Jones, uno de los miembros del irreverente grupo de los Monty Python, no ha querido despedirse de su amigo sin antes recordar su gran "humildad", incluso siendo una de las estrellas más grandes de su generación.

"Por encima de cualquier otra cosa, lo que recuerdo acerca de Robin es su humildad. Era gracioso a un nivel al que nadie más podía serlo, como si hubiera una voz de un ser superior que le dijera cómo serlo. Pero aunque hubiese podido tener un gran ego, jamás lo tuvo", aseguró el humorista galés al periódico The Observer.

Publicidad

Otro de los grandes nombres de Hollywood que se ha sumado a los homenajes póstumos que se han rendido al genial actor a lo largo y ancho del mundo ha sido Steven Spielberg, con quien trabajó en la película 'Hook'. El cineasta ha destacado la dedicación con la que Robin consagró su vida a hacer reír a los demás, antes de ahorcarse en su casa de Tiburón (California) a los 63 años el pasado lunes.

"Robin era una tormenta de genialidad cómica, y nuestra risa era el trueno que le sustentaba. Pero ante todo, era un amigo, y no puedo creer que se haya ido", declaraba el cineasta en un comunicado público.

Pero no solo sus compañeros de Hollywood han recordado el lado más humano de Robin, el intérprete y maestro de artes marciales Jackie Chan también ha expresado su inmensa tristeza por la pérdida de uno de sus ídolos.

"No llegué a trabajar con él, pero le conocí la primera vez que acudí a los Óscar, hace ya mucho tiempo. En aquel momento mi inglés no era muy bueno, y estaba rodeado de gente, pero de repente escuché: '¡Jackie Chan, soy un gran fan!'. No pude ni siquiera responderle, porque bueno, era Robin Williams. Alcancé a decirle: 'Soy un admirador, es genial verte'. Después de eso se fue, y aunque lo cierto es que no le conocía mucho, hoy siento que he perdido a mi mejor amigo", aseguraba el intérprete chino al programa 'Good Morning Britain'.