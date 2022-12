"Los latinos hemos construido Estados Unidos": Salma Hayek

La estrella mexicana acaparó buena parte de la atención mediática en Washington al ser galardonada por la Asamblea Hispana del Congreso estadounidense por su aportación al mundo de las artes y del entretenimiento, pero en vez de centrar la velada en los hitos de su larga trayectoria cinematográfica, Salma Hayek aprovechó su encuentro con los periodistas para elogiar el papel que la comunidad latina juega en el devenir diario de un país tan diverso como Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que el evento que se celebró ayer miércoles en la capital federal generó una gran expectación en todo el país --entre otras cosas porque Barack Obama anunció una asistencia al acto que más tarde canceló--, la intérprete mexicana quiso concienciar a toda la sociedad estadounidense sobre la necesidad de desterrar las imágenes estereotipadas que afectan a los latinos y que, a su juicio, restan valor a los beneficiosos efectos que ha traído consigo la inmigración procedente de otros lugares de América.

"Si pudiera cambiar algo en nuestra sociedad gracias a este premio sería la percepción que algunas personas todavía tienen del colectivo hispano. No quiero que nos miren como aquellos que han llegado a su país únicamente para recibir, porque la verdad es que los latinos hemos contribuido mucho a la construcción de Estados Unidos y a la riqueza cultural y étnica que lo caracteriza. Me pregunto sobre lo que harían algunos críticos de la reforma migratoria --plan para legalizar la estancia de numerosos inmigrantes en situación irregular-- si de repente vieran cómo suben los precios de la comida por la falta de mano de obra", aseguró la famosa actriz en una entrevista con el diario The Washington Post.

A pesar de que lleva cinco años residiendo en Francia con su familia --su marido François-Henri Pinault y su hija Valentina Paloma--, la carismática artista sigue muy apegada al país que la acogió cuando decidió emprender su sueño de triunfar en la industria de Hollywood, por lo que sigue con especial atención los dramáticos efectos que ha generado el reciente bloqueo del gobierno federal y el cierre temporal de muchos servicios públicos.

No obstante, Salma prefiere no valorar las implicaciones políticas del asunto --la medida tiene su origen en la falta de acuerdo sobre el presupuesto del país--, aunque no duda en destacar que la situación está afectando de forma muy negativa a miles de empleados públicos y a aquellos ciudadanos que precisan de la asistencia total del estado para afrontar sus retos diarios.

"De verdad que lo siento mucho por todos aquellos funcionarios que han sido mandados a casa sin recibir paga alguna ni una mínima compensación. Estar hoy en Washington ha sido un gran honor para mí gracias a este galardón, pero reconozco que no he venido precisamente en un momento en el que debamos estar muy orgullosos de la política", añadió al citado diario.

