Los Kardashian disfrutan haciendo senderismo en familia

La estrecha relación de la que hacen gala los componentes del mediático clan Kardashian en su programa 'Keeping Up with the Kardashians' no se acaba cuando se apagan las cámaras, ya que en su tiempo libre disfrutan practicando senderismo juntos como una familia más.

"Kim y Kanye se acaban de mudar al complejo residencial donde vive mi madre, y mi hermana Kourtney vive en el mismo que yo, que está básicamente a cinco minutos. Así que cada mañana, si podemos, vamos a hacer senderismo juntas. Hace poco estuvimos Kanye, Kim, mi hermano Rob y yo. Fuimos de excursión y no había nadie más. Fue muy agradable poder bajar la guardia y disfrutar de tiempo juntos en familia", explicó Khloé a la revista Closer.

Publicidad

Vivir tan cerca los unos de los otros supone una gran ventaja para los hijos de Kourtney, Mason (5) y Penelope (2) -fruto de su relación con Scott Disick-, que siempre tienen a su tía cerca para que les malcríe con galletas.

"Mi sobrino y mi sobrina vienen caminando a mi casa todos los días solo para que les dé galletas Oreo. Kourtney no tiene ese tipo de cosas para picar en su casa así que creo que soy la única que se las compra. Me encanta pasar tiempo con ellos y con el resto de mi familia", aseguró.