Los hijos del polémico Ricky Martin piensan que tienen dos padres

Una de las mejores formas de medir el éxito internacional de un artista es comprobar si tiene o no una estatua de cera, algo de lo que ya puede presumir el cantante Ricky Martin.

Pero a quienes no parece haberles impresionado tanto el reconocimiento que le acaban de otorgar al portorriqueño es a sus hijos, los mellizos Matteo y Valentino (6), a quienes costó mucho convencer de que el parecido de la figura con su famoso papá no significaba que a partir de ahora fuese a tener dos padres.

"Mis niños ya han visto la figura. Dijeron: '¡Tengo dos papis!'", comentó divertido el artista al programa 'Primer Impacto' de la cadena Univisión.

La confusión de los pequeños no deja de ser comprensible, ya que Ricky ha hecho todo lo posible para dotar del mayor realismo a su estatua de cera, que acaba de desvelar en Las Vegas antes de su traslado al museo Madame Tussauds de Orlando.

"La ropa también era mía, totalmente, todo lo que está luciendo. Las prendas, las usé en la gira de Australia. También le pongo hasta un poquito de colonia para que huela bien", aseguró.

Pese a todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera, Ricky todavía considera que le queda mucho por hacer antes de pensar en la jubilación, incluyendo retomar su trayectoria cinematográfica y su faceta como escritor de libros infantiles.

"Estoy agradecido por todo lo que me ha pasado en la vida y toda la gente que he podido conocer y que me han ayudado en este trayecto tan intenso. Pero siempre hay cosas. El cine, tengo que volver al teatro y quiero seguir escribiendo. Y obviamente haciendo música, porque el contacto directo con el público para mí es un básico, uno de esos vicios buenos", concluyó.

