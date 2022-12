Los hijos de Victoria Beckham tardaron años en conocer la profesión de su madre

La exitosa diseñadora de moda Victoria Beckham siempre ha compatibilizado sus numerosos compromisos profesionales con el cuidado de sus hijos, Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y la pequeña Harper (3), aunque hasta hace unos años ellos no supieron realmente cuál era el oficio de su madre.

"Hasta que no vinieron a uno de mis desfiles, hace ya varias temporadas, no sabían que su madre tenía un trabajo de verdad. Los niños ven a David en los terrenos de juego y aunque yo también trabajo, no ven lo que hago", señaló al diario británico Evening Standard.

Después de la retirada de su marido David Beckham como futbolista profesional el pasado mes de mayo, la pareja decidió dejar Los Ángeles, donde residían al militar David en el equipo de Los Angeles Galaxy, para seguir criando a sus hijos en Londres (Reino Unido), de donde parecen no tener ninguna intención de marcharse.

"Estoy orgullosa de ser británica. Me crié aquí, mi familia está aquí, mis amigos también y mis hijos van a colegios fantásticos aquí...", añadió.

La artista está viviendo una de sus mejores etapas, tanto a nivel profesional, con la apertura de su primera tienda en Londres, como a nivel personal, gracias al cariño y al apoyo que le brinda día a día su familia, la cual siempre ha querido que fuera lo más grande posible, aunque en este momento sus numerosos compromisos le impiden pensar en ampliarla.

"Una pregunta que me suelen hacer bastante es si estoy embarazada de nuevo. Pero no, no voy a tener otro bebé, tengo demasiadas cosas de las que preocuparme en este momento", señalaba recientemente a la revista Grazia.