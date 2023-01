Los hijos de Scott Disick le visitan en rehabilitación

La estrella de televisión Scott Disick recibió la visita de sus hijos Mason (5), Penelope (3) y Reign (10 meses) este fin de semana cuando Kris Jenner, madre de su expareja Kourtney Kardashian, les llevó al centro Cliffside Malibu, en California, donde sigue un programa de rehabilitación de drogas y alcohol.

Scott estuvo muy cariñoso con sus hijos durante las dos horas que pasaron juntos el domingo y posó junto a ellos y Kris, quien todavía llevaba el pijama del 'baby shower' de Kim Kardashian celebrado ese mismo día, según informa 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Un testigo de la escena aseguró que Scott (32) "parecía estar bien, pero algo serio" junto a Kris.

Este proceso no está siendo fácil para Scott, quien se siente solo y echa de menos a la que fue su familia.

"Ha sido muy duro pasar de teneros a todos cerca a no tener a nadie", confesó llorando a Kourtney, Kim, Kris, y Khloé Kardashian en un vídeo de la nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians'.

Scott accedió a someterse a rehabilitación después de que Kourtney (36) le dijera que no era un padre responsable y que no estaba en condiciones de ver a sus hijos "sin supervisión". Otra fuente aseguró que Scott decidió buscar ayuda después de que su exnovia le diera un ultimátum.

Publicidad

"Quiere hacerlo bien esta vez porque ha estado cerca de perderlo todo", señaló a People.

Por: Bang Showbiz