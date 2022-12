Los hijos de Kelly Rowland y Beyoncé no tienen la misma empatía que sus madres

Las excomponentes de Destiny's Child, Kelly Rowland y Beyoncé, disfrutaron de una tarde muy familiar junto a sus respectivos hijos, Titan (4 meses) y Blue Ivy (3 años), aunque para ninguno de los pequeños aquella reunión fue relajante, más bien todo lo contrario .

"Justo el otro día fuimos capaces de quedar para comer juntos, y siempre lo pasamos genial. Titan no para de gritar mientras Blue está probablemente trepando en algún sitio", reveló Kelly durante su paso por el programa de Meredith Vieira.

A pesar de sus compromisos como madres, tanto Beyoncé como Kelly consiguen sacar tiempo para hacer planes de chicas sin sus maridos, Jay Z y Tim Witherspoon, y sin sus pequeños.

"No quiero describir esas noches. Pero son muy divertidas. Hay mucha diversión", confesó.

Aunque ahora esté atravesando una etapa muy dulce junto a su hijo, Kelly se siente afortunada por haber podido contar con sus dos excompañeras de grupo, Beyoncé y Michelle Williams, tras el fallecimiento repentino de su madre Doris Rowland Garrison el pasado mes de diciembre, una pérdida que aún no ha tenido tiempo de asimilar debido al reciente nacimiento de su "ángel".

"Me hace feliz que mis chicas sean mi gran apoyo. Soy afortunada por tener a mi hijo. No creo que haya tenido realmente tiempo para llorar la muerte de mi madre. El otro día pasó algo, Titan estaba riéndose. Y yo me dije: '¿Qué es eso?'. Me estaba mirando, sonriéndome y riéndose. Y me dije: 'Esa es mamá'. Sé que siempre está aquí", concluyó.

Por: Bang Showbiz