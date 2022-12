Los hijos de Diego Luna se burlan de su forma de cantar

Aunque una de sus principales motivaciones a la hora de aceptar su papel en 'El libro de la vida' fue participar en una película que por fin pudieran ver sus hijos, el actor Diego Luna tuvo que soportar las burlas de sus pequeños Jerónimo (6) y Luna (4) -fruto de su fallido matrimonio con Camila Sodi- la primera vez que le escucharon interpretar uno de los varios temas a los que pone voz para la banda sonora de la cinta de animación.

"De momento solo les he mostrado los tráilers y las canciones. Cuando mi hijo me escuchó cantar se burló de mí, pero luego se aprendió todas las canciones. Fue hermoso poder compartir con ellos mi trabajo. De hecho, pude hacer que formaran parte de la cinta desde su origen. Me acompañaron mientras estuvimos haciendo el rodaje y entendieron a la perfección cómo se hace una película animada", declaró el actor a la revista ¡hey!

Pero este último trabajo no solo le ha ayudado a que sus hijos conozcan un poco mejor su labor como actor sino que también le ha permitido mimar un poco su propio ego al sentirse durante unos instantes como toda una estrella de rock.

"Fue un proceso muy divertido jugar a ser una estrella. No me habría atrevido a hacer algo parecido nunca en mi vida. Pero para la película me dieron las herramientas necesarias, tuve clases y el día de la grabación estaba más que listo y emocionado. Lo más grandioso de todo fue satisfacer ese deseo de sentirte como una estrella del rock por tan solo un momento. Eso fue lo que más me gustó", añadió.