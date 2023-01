Los extras de la nueva película de 'Harry Potter' amenazan con dimitir por las fuertes medidas de seguridad

Las medidas de seguridad que los ejecutivos de la Warner Bros. han impuesto en el rodaje de la nueva película del universo de Harry Potter, 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', por miedo a que se filtre alguna información confidencial han enfurecido a los extras, que amenazan con dimitir si continúan confiscándoles sus teléfonos móviles antes de comenzar cada jornada de trabajo. Los extras, que cobran unos 160 dólares diarios (150 euros), alegan que necesitan tener acceso a sus teléfonos móviles con el fin de aceptar lo más rápido posible ofertas de trabajo para participar en otras producciones.

"Estamos siendo tratados como niños pequeños. El equipo de producción está paranoico y muchos de nosotros estamos pensando en decirles dónde se pueden meter el trabajo", cuenta uno de los extras al periódico The Sun.

La compañía Agency Casting Collective está intentando resolver el problema con Warner Bros., aunque ninguna de las dos empresas ha querido pronunciarse al respecto.

El protagonista de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' será Eddie Redmayne, que interpretará al magizoólogo Newt Scamander. Daniel Radcliffe, que fue el encargado de dar vida al protagonista de las ocho películas de 'Harry Potter', ya ha comentado lo emocionado que está por ver el esperado spin-off de la franquicia.

"Estoy muy contento de que la estén haciendo, pero me gusta no estar involucrado. No sé mucho sobre la película, pero seré el primero en la cola del cine", contó a la revista HELLO!