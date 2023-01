Los españoles solo tienen palabras de admiración para Penélope Cruz, aquí la razón

Casi dos décadas después de dar el salto a Hollywood, con películas como 'Vanilla Sky' y 'Blow', Penélope Cruz, la española más internacional, vive alejada del glamour realizando únicamente incursiones puntuales en su cine.

La primera de esa lista bien podría ser Claudia Traisac, que ha triunfado en Hollywood tanto en el terreno profesional como en el personal. La intérprete conoció a su chico, Josh Hutcherson -uno de los protagonistas de la franquicia 'Los Juegos del Hambre'-, mientras ambos rodaban 'Escobar: Paraíso Perdido' junto a Benicio del Toro. Desde entonces han intentado llevar su noviazgo con la mayor discreción posible, aunque en alguna entrevista Josh ha dejado entrever lo duro que le resulta mantener una relación a distancia.

"Siento como que estoy contigo porque te estoy viendo y estamos hablando, pero también es una jodid* pantalla. Es muy frustrante... [Pero] tiene algo de guay. Estamos haciendo esto internacional. Somos jóvenes, hacemos que funcione", contaba tiempo atrás el actor a la revista DuJour.

Otra que también ha entrado pisando fuerte en Estados Unidos ha sido Ana de Armas, cubana de nacimiento y española de adopción, que se dio a conocer en nuestro país allá por 2007 con su papel en la serie 'El internado'. Desde entonces, Ana ha protagonizado dos películas junto al famoso Keanu Reeves -'Toc, toc' y 'Exposed'- y ha llamado la atención de la prensa del corazón estadounidense con los rumores de su supuesto romance con el guapo Scott Eastwood, que ella misma no hizo más que avivar -no se sabe si accidentalmente o no- con las fotografías que publicaba en sus redes sociales mientras rodaban la película 'Overdrive'.

Aunque la actriz Elena Furiase -íntima amiga de la actriz- se encargó de desmentir su romance con Scott asegurando que el corazón de la cubana estaba ocupado por otro hombre desde hacía tiempo, el rostro de Ana ya se ha convertido en un habitual de las revistas de moda y del corazón americanas. Sin embargo, ella asegura que de 'it-girl' o chica de moda tiene muy poco.

"En casa era una hippie, me ponía cualquier cosa que me regalaran y la moda no era una de mis prioridades. Aprender a andar en tacones fue un paso muy importante para mí. Afortunadamente antes de venir aquí [Los Ángeles] pasé un tiempo en España, lo cual me dio la oportunidad de ponerme al día con el resto del mundo de la moda", explicaba a la revista InStyle.

Otra joven que se ha marchado a Estados Unidos, en su caso con un Goya bajo el brazo, ha sido Ivana Baquero. Nueve años después de ganar el premio a Mejor Actriz Revelación por su papel protagonista en la película 'El laberinto del fauno', la actriz se ha hecho con el papel protagonista en la serie de fantasía 'Las crónicas de Shannara'. Por si fuera poco con forjarse una carrera en inglés, Ivana también continúa adelante al mismo tiempo con sus estudios universitarios, demostrando que es una chica todoterreno.

"Siempre había querido estudiar, y cuando cumplí 18 años resulta que ya era actriz. Quería dedicarme a eso, pero después pensé que si quería estudiar tenía que ser ahora. Dentro de seis años no voy a querer estudiar, así que mejor lo hago ahora y descubro si soy capaz. Así que al final terminé inclinándome por Derecho, y sigo con ello", explicaba a Latina.

Entre las promesas españolas que están conquistando a los estadounidenses no podía faltar un representante masculino, Miguel Ángel Silvestre, que se está convirtiendo en un rostro popular en la televisión americana gracias a su papel de un actor homosexual en la serie de las hermanas Wachowski, 'Sense8', con la que le ha alegrado la vista a más de uno protagonizando tórridas escenas de sexo. Eso sí, mudarse a Hollywood no ha logrado que el actor cambie de opinión, ya que sigue considerando que el suyo es un "país maravilloso".

"Cuanto más viajo, más orgulloso me siento del país donde vivimos, de nuestra personalidad. Nosotros sufrimos una fortísima opresión en la dictadura, pero gracias a grandes artistas como Pedro [Almodóvar], que han trabajado tanto en la celebración de la autenticidad con sus personajes, hemos avanzado mucho. Y mi generación pertenece a todo eso. Cuando viajo y veo los problemas que hay con la homosexualidad y su aceptación en otros países, pienso: 'Host**s, vengo de un país maravilloso. Venid a mi país para saber lo que es la libertad'", afirmaba Miguel Ángel en una entrevista a El País.