Los detalles del ‘rifi rafe’ entre Daniel Samper y Marbelle

El pasado lunes 3 de octubre el columnista Daniel Samper escribió el siguiente tuit: "Andrés Pastrana pide renuncia de equipo negociador y exige que se despejen 42 mil Kms y que el nuevo jefe de negociaciones sea Marbelle"".

El martes, Marbelle le respondió de la siguiente forma: "Me sorprende que usted se meta conmigo" En ese momento comenzó tremendo ‘pleque pleque’ entre estos dos reconocidos personajes, pues Daniel le respondió a Marbelle: "Yo a ti te adoro, querida... era un comentario contra Pastrana, no contra ti". Marbelle, muy disgustada, pues eso lo dejó ver como los emoticones que colocó, le dijo: "No! A mí con esas pendejaditas no Daniel", concluyó la discusión con el siguiente tuit: “Celebro que mañana a las 11 haya reunión Santos-Uribe; probablemente también asistamos Marbelle y yo". No bastándole con eso, Daniel en su canal de YouTube, publicó el martes pasado uno de sus videos en donde se refirió a la reina de la techno carrilera diciendo lo siguiente: "Quién va a renegociar los acuerdos, Pastrana que pondrá a Marbelle de negociadora y despejará 42 kilómetros?"

Cabe recordar que Marbelle es relacionada con el expresidente, Andrés Pastrana, cuando comenzó su relación amorosa con el fallecido coronel Royne Chávez, quien era el Jefe de Seguridad de la Presidencia de la República, durante el mandato de Pastrana (1998-2002), pero sobre todo porque el expresidente Pastrana y su esposa, Nora Puyana, fueron los padrinos de boda. La reina de la tecnocarrilera, contrajo matrimonio en el año 2001. Daniel Samper siempre tuvo una relación amistosa con la cantante. Ella posó desnuda en la revista Soho, en 2007, cuando Daniel era el director de este medio impreso.