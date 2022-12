Los creadores de 'Jane, the Virgin' no confían en la discreción de Gina Rodriguez

La actriz Gina Rodriguez no recibe los guiones de la serie que la ha lanzado a la fama, 'Jane, the Virgin', hasta el día antes de comenzar a rodar porque los creadores de la ficción televisiva no confían en su capacidad para mantener en secreto los detalles de la trama si sus fans le preguntan al respecto.

"Me dan los guiones el día antes de empezar a rodar. Piensa en la vida: nunca sabes qué va a pasar mañana, ¿verdad? Es agradable poder vivir el momento. No sé nada. Jennie [Snyder Urman, creadora de la serie] no me cuenta nada, ¡porque sabe que os lo contaría todo!", explica la intérprete a 'Extra'.

A pesar de llevar más de una temporada arrasando en antena, Gina todavía no ha logrado acostumbrarse a su fama y a los privilegios de ser toda una estrella.

"No creo que te puedas acostumbrar nunca a las alfombras rojas, a los reportajes fotográficos o a nada de todo eso. Definitivamente me siento como una niña de 14 años cada vez", añade.

El próximo proyecto profesional de la joven actriz pasa por publicar un libro recopilando todos los consejos que su padre le dio durante su infancia y que finalmente le ayudaron a triunfar en la industria de Hollywood al alzarse con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Televisión este año.

"'I Can and I Will: Tools My Daddy Gave Me' es un libro con el que quiero compartir todo aquello que mi padre me dio y que me permitió crecer en esta industria y en este mundo como una persona fuerte que ya no siente miedo de quien es".