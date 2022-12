Los concursantes del reality 'Dropped', 'conmocionados' tras la muerte de sus compañeros

Los concursantes del reality de supervivencia 'Dropped' que no se vieron envueltos en la colisión entre dos helicópteros que acabó con la vida de tres de sus compañeros -la regatista Florence Arthaud (57), la nadadora Camille Muffat (25) y el boxeador Alexis Vastine (28)- así como con la de cinco miembros del equipo de producción y dos pilotos argentinos continúan en estado de shock tras presenciar el accidente ocurrido este lunes a las cinco de la tarde, hora local, en Villa Castelli, en la provincia argentina de La Rioja.

Publicidad

Ya se ha confirmado que la snowboarder Anne-Flore Marxer, el patinador Philippe Candeloro, el nadador Alain Bernard, la ciclista Jeannie Longo y el futbolista Sylvain Wiltord no se encontraban a bordo de los dos helicópteros cuando estos se "tocaron en el aire", provocando que acabaran estrellándose contra el suelo e incendiándose.

El agente de Candeloro, Alain Leglond, fue uno de los primeros en confirmar que su representado no era una de las víctimas mortales del choque a través de las redes sociales asegurando que estaba "sano y salvo pero extremadamente conmocionado".

"Me dijo que había sucedido algo terrible... Estaba temblando y sin aliento. No comprende por qué los demás sí y él no. Ellos estaban esperando su turno, es decir, eran los siguientes. No paraba de llorar, estaba conmocionado", declaró Leglond a la emisora Europe 1, donde compartió la poca información que conocía de los momentos previos a la tragedia: "Todos tenían los ojos vendados y entonces fue cuando escucharon un ruido muy fuerte. Salieron corriendo hacia el lugar del accidente. Los helicópteros estaban en llamas... No pudieron hacer nada. Intentaron hacer algo, pero ya no se podía".

La madre de Anne-Flore Marxer anunció que su hija se encontraba bien a través de Facebook, enviando además sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Publicidad

"Anne Flore está bien. Me acaba de llamar ahora mismo. Pobres los otros", escribió Catherine Marxer.

Quien no ha logrado salir aún de su estupor es el futbolista Sylvain Wiltord, que se salvó de estar a bordo de uno de los helicópteros accidentados al ser eliminado y enviado a casa en la primera ronda del concurso.

Publicidad

"Estoy muy triste por mis amigos. Estoy temblando y horrorizado. No tengo palabras, no quiero decir nada. Ya estoy en París", anunció en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente de la República, François Hollande, ha expresado públicamente su pesar por la muerte de los tres deportistas franceses.

Publicidad

"La desaparición brutal de nuestros compatriotas supone una tristeza inmensa. Le enviamos nuestras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y les mostramos toda nuestra solidaridad. Los servicios de la embajada de Francia en Argentina y el Centro de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores ya han sido movilizados para facilitar la información y la ayuda necesarias", aseguró Hollande en un comunicado emitido por el Elíseo.