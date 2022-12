Los componentes de Blur siguen adelante con sus vidas

Desde que destrozaran el corazón de miles de seguidores al separarse en 2009, los componente del grupo Blur han vuelto a reunirse en puntuales ocasiones para rememorar sus viejos tiempos de gloria, lo que no significa que los británicos tengan en mente retomar su carrera profesional en ningún futuro cercano ya que se encuentran muy ocupados con diferentes proyectos.

"Responder a la pregunta de si vamos a juntarnos de cualquier otra forma que no sea 'quién sabe', sería mentir. Volver a reunirnos siempre es muy emocionante porque seguimos llevándonos muy bien y nunca hemos tenido problemas. Pero nuestras vidas han seguido adelante, estamos ocupados. Así que juntarnos cuando y como queremos funciona para nosotros", aseguró el vocalista de la formación, Damon Albarn, a la revista Hello!

Publicidad

La buena sintonía que aún mantienen a día de hoy Damon Albarn y sus excompañeros Alex James, Dave Rowntree y Graham Coxon se debe en gran parte a la naturalidad con la que supieron aceptar el fin de su etapa musical llegado el momento, una experiencia que consiguieron superar sin ningún tipo de trauma ni resentimiento.

"Llegamos a un parón natural. No fue algo que eligiéramos, pero a nivel espiritual era algo necesario para todos. Y desde luego, no me paso los días gimoteando porque no pueda volver a juntar al grupo", concluyó.