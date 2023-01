Los compañeros de clase de Antonio Banderas no le piden selfis ni autógrafos

Los estudiantes de la escuela Central Saint Martins de Londres están ya tan acostumbrados a tratar con estrellas del cine y de la música que no se sorprenden al cruzarse entre clase y clase con el actor Antonio Banderas, quien por su parte puede pasear tranquilamente por los pasillos sin miedo a que le asedien para intentar conseguir un autógrafo o una foto con él, según explica Willie Walters, directora del departamento de moda de la prestigiosa institución.

"Los jóvenes de este edificio son muy agradables. Están acostumbrados a las celebridades. Si andan por ahí, a veces es él [Antonio] quien tiene ganas de hablar del trabajo de ellos, lo cual es muy amable por su parte", aseguró Walters a The Observer.

Publicidad

A pesar de estudiar en la escuela de moda, Antonio no comparte clases con el resto de estudiantes, ya que sigue un programa especial diseñado a su medida.

"Antonio Banderas no se mezcla con una clase normal. No viene aquí para estudiar con otros alumnos. Está haciendo un curso a medida diseñado específicamente para él. No tiene al resto de estudiantes mirando por encima de su hombro, sus clases están programadas a otras horas", añadió Walters, que describe al malagueño como "una personalidad excepcional con mucho hambre de aprender".

Tal y como él mismo ha reconocido en varias ocasiones, su nueva etapa como estudiante ha conseguido hacer que se sienta "joven de nuevo", aunque no tanto como para decidirse a abandonar la industria cinematográfica para dedicarse en exclusiva a la moda.

"No tengo pensado renunciar a mi carrera profesional: seguiré dirigiendo y actuando. Pero esto es algo nuevo. Hace poco me dieron un premio en España, el Goya Honorífico por toda una carrera, y al aceptarlo dije: 'Me marcho porque acaba de comenzar la segunda mitad del partido de mi vida'. Y me estoy tomando esa frase muy en serio", aseguraba Antonio en el programa 'Loose Women' de la cadena británica ITV.