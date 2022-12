Los chicos de One Direction no intercambian regalos por Navidad

El cantante de One Direction Harry Styles ha revelado que tanto él como sus compañeros -Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan- tienen mucho en común con el cascarrabias Ebenezer Scrooge [protagonista de la famosa novela de Charles Dickens, 'Cuento de Navidad' (1843)], ya que desde hace tres años no intercambian regalos por Navidad.

"La última vez que nos hicimos regalos [de Navidad] fue en 2011", declaró Harry al periódico Daily Star, a la vez que Liam añadía: "No se nos da bien comprar regalos, aunque en su día solíamos ser muy organizados".

Además de la Navidad, los chicos de One Direction también han dejado de tener en cuenta los cumpleaños de sus compañeros de banda.

Liam, de 21 años, solía ser el encargado de organizar las celebraciones de cumpleaños y de comprar los regalos, pero finalmente dejó de hacerlo cuando se dio cuenta de que ninguno de sus amigos tenía intención de colaborar con él.

"Era difícil ser el líder en las celebraciones de cumpleaños. No era lo ideal, porque ninguno de los chicos quería ayudar. Necesitaba un asistente y alguien que controlara el dinero", señaló Liam.

Está claro que ellos están más por controlarse a sí mismos, como Harry, que hace unos días confesaba que durante estas fiestas iba a evitar el alcohol a fin de mantener su buena forma física.

"Lo hago porque quiero estar en forma. Trabajo muy duro y la forma más rápida de ver resultados es cortar la bebida, sobre todo el vino y la cerveza. Si acaso, tomaré vodka con tónica, pero voy a tratar de no beber en Navidad. Sé que he elegido el peor momento porque todo el mundo va a estar de fiesta, pero voy a probarme a mí mismo. Tampoco podré comer helado, y eso que me encanta", comentaba en la fiesta navideña de Glam Rock.