"Los bailarines y los cantantes son los mejores amantes": Jennifer López

Según la experiencia personal de la cantante Jennifer Lopez, quien anteriormente estuvo casada con el camarero Ojani Noa, el coreógrafo Cris Judd y Marc Anthony, los bailarines y los cantantes son los mejores amantes que una mujer podría desear.

"Yo diría que los mejores para mí han sido los bailarines y los cantantes", reveló la intérprete en la revista Loaded en referencia a su ranking personal de mejores compañeros de cama.

A pesar de ser una de las mujeres más deseadas del mundo, Jennifer, madre de los gemelos Max y Emme (7), ha tenido que soportar infidelidades por parte de sus parejas sentimentales en el pasado.

"He estado en relaciones en las que hubo infidelidades y siempre acabas sintiéndote como si hubieras hecho algo malo, como si pasara algo malo contigo o como si no fueras lo suficientemente buena, ese tipo de sentimientos con los que todos tenemos problemas. Eso pasa tanto a hombres como mujeres, no es solo una cosa de chicas", añadió.

A sus 45 años, Jennifer considera que está viviendo su mejor momento gracias a la seguridad en sí misma que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, que le hace sentirse más sexy que nunca.

"Antes se creía que a los 20 años estabas en tu mejor época y que luego todo empeoraba. Pero ahora esa idea ha cambiado y somos más sexys, atractivas y tenemos más confianza en nosotras mismas que diez años atrás, y para los hombres eso es algo muy atrayente. Yo siempre me he sentido sexy, pero creo que ahora soy más yo misma. Me conozco mejor y eso es sexy", concluyó.

Por: BangShowbiz