Los ataques del 11-S en Nueva York emocionaron a Ozzy Osbourne

La calma que sigue a la tormenta le parece "fascinante" al cantante Ozzy Osbourne, de 65 años. El artista vivió de cerca los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York, donde murieron casi 3.000 personas; algo que para él fue "una verdadera locura".

"No tenía miedo, ¡estaba emocionado! Fue una locura. Al día siguiente no había nadie en Nueva York. Recuerdo estar esperando en las escaleras del hotel y ¿sabéis cuando una bola de paja atraviesa una calle desierta en las películas de vaqueros? Ocurrió algo parecido, pero eran periódicos los que flotaban por ahí. Fue tan sumamente raro...", reveló Ozzy a la revista Shortlist.

A pesar de que en aquel momento no sintió miedo, sí siente cierta inquietud sobre la situación actual en Siria e Irak por los extremistas del Estado Islámico (EI) y cree que mucha gente morirá víctima de un arma nuclear tarde o temprano.

Publicidad

"Antes o después uno de esos jodi*os locos va a lanzar una bomba nuclear o algo parecido, y matará a mucha gente. Está en nuestra naturaleza", confesó.

Lo que ciertamente es innato en el extravagante artista es su desinhibición, pero a pesar de ello, a veces se ayuda con un poco de alcohol. Así ocurrió al asistir a una cena de gala en la Casa Blanca, a la que acudió como invitado de honor cuando George W. Bush era presidente.

"Era un imbécil. Yo estaba de mal humor en esa cena. Me había tomado tres botellas de vino antes de ir. Sharon [Osbourne, su mujer] me iba a matar por eso. Nadie se acercaba a mí porque estaba como loco. He conocido a Bill Clinton y a otros muchos, pero son gente muy rara.

Hillary Clinton es la única que encuentro maravillosa, una mujer encantadora. En cambio con George Bush nunca me voy a entender", declaró el cantante.

Con BangShowbiz