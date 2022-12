"Los artistas se van de España porque fuera saben apreciar el talento": Shaila Dúrcal

La cantante Shaila Dúrcal todavía no ha olvidado ni, aparentemente, perdonado las duras críticas hacia su figura que surgieron en España después de que saliera a la luz el pasado mes de diciembre su videoclip 'No me interesa', en el que aparece considerablemente delgada.

"En España los medios de comunicación están más centrados en gorduras y flacuras que en mi música o en mi trabajo como artista. Por eso, si aquí solo se está pendiente de los artistas que se cansan y se van al extranjero, porque allí están pendientes de su talento", aseguró la intérprete durante una entrevista al periódico ABC, donde reconoció que las especulaciones en torno a sus cambios de peso le dolieron especialmente porque ella nunca ha intentado ocultar la lucha que libró contra la anorexia durante su adolescencia: "Las cosas van a llegar a los medios, pero tienes que saberlo manejar. Si a mí me preguntan, yo lo digo entre risas y ya está. Hay que saber confrontar ese tipo de temas con claridad, qué es lo importante".

Aunque Shaila ha reconocido anteriormente que sus problemas con la comida comenzaron con apenas 14 años, ha negado categóricamente haber sufrido una recaída, achacando la delgadez que lucía hace unos meses al exceso de deporte.

"Sí, tuve anorexia cuando era chiquita, tenía 14 o 15 años", revelaba durante una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, para apresurarse a matizar justo después por qué bajó de peso antes de la grabación de su polémico videoclip: "Estaba haciendo mucho deporte y bajas de peso, eso es normal. Estoy bien y muy sana. Como demasiado, la verdad".

Por: Bang Showbiz